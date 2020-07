CNA Ravenna: “Apprezzata la proposta del Sindaco e della Giunta di estendere le agevolazioni sulla Tosap”

CNA Ravenna esprime il suo apprezzamento al Sindaco e alla Giunta comunale per “il continuo sostegno al mondo delle imprese in questa delicata fase e in particolare per aver accolto le sollecitazioni dell’associazione per quanto riguarda uno sgravio sulla TOSAP. Il provvedimento, una volta approvato dal Consiglio Comunale, sanerà a livello locale una mancanza del legislatore nazionale e riconoscerà l’importanza di un settore essenziale per l’accoglienza e capace di rendere vive le città. È sotto gli occhi di tutti, infatti, che la città, grazie ai negozi aperti, i bar, i ristoranti e le attività artigiane sempre più proiettate verso l’esterno sia viva e animata e valorizzi le tipicità del territorio”.

“Si dà così completezza alle delibere che permettono anche alle attività di consumo sul posto di aumentare l’occupazione di suolo pubblico per mantenere il numero di sedute e tavoli autorizzati – concludono da CNA. – Tutto questo è stato possibile grazie al confronto e alla concertazione costante avviata dal Comune di Ravenna con le Associazioni di categoria. Sostenere le imprese significa salvaguardare posti di lavoro e di conseguenza la coesione sociale del territorio. L’intervento si aggiunge alle risorse che il Comune di Ravenna ha messo a disposizione per l’abbattimento della TARI, contribuendo ad alleggerire la pressione fiscale sulle imprese del territorio”.