100 Intelligent Cities Challenge. Digitalizzazione e sviluppo ecosostenibile del territorio le nuove sfide di Ravenna e Cervia

Il consorzio di città della rete Sweden Emilia-Romagna Network (SERN), di cui i Comuni di Ravenna e Cervia sono membri promotori, ha candidato le città di Cervia e Ravenna, abbinate a quelle svedesi di Trollhattan e Vanersborg, all’iniziativa della Commissione Europea 100 Intelligent Cities Challenge (ICC) – (https://www.intelligentcitieschallenge.eu/).

La sfida delle 100 città intelligenti è rivolta a Comuni o Consorzi di Comuni interessati a sfruttare tecnologie e metodologie di lavoro all’avanguardia per una crescita verde, intelligente e sostenibile del proprio territorio, con l’obiettivo di avviare le città europee verso la trasformazione digitale attraverso il sostegno dell’UE.

Ai candidati selezionati viene offerto un percorso di mentoring durante il quale una città europea “mentore” guida un’altra città/consorzio intelligente. Pertanto, a partire da fine settembre, per la durata di 30 mesi, il Consorzio coordinato da SERN riceverà la consulenza strategica di esperti internazionali provenienti da altre città con esperienze di punta a livello europeo e mondiale con l’obiettivo di ottimizzare e potenziare iniziative, progetti e attività già esistenti nell’ambito della digitalizzazione e dello sviluppo ecosostenibile del territorio, con particolare attenzione ai temi valutati di comune interesse tra cui e-government e digitalizzazione dei servizi pubblici, turismo intelligente e sostenibile, mobilità intelligente e sostenibile ed educazione e formazione professionale innovativa.

Per Ravenna e Cervia è l’opportunità di unirsi a una comunità digitale, per affrontare la crisi pandemica e ricostruire le proprie economie, migliorare la qualità della vita e creare nuove opportunità imprenditoriali.