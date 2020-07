Ravenna, Copura assegna ai lavoratori un premio di 150 euro per l’impegno profuso durante il Covid

Sabato 18 luglio si è tenuta l’annuale assemblea ordinaria dei soci di Copura – la Cooperativa Pulizie Ravenna associata a Legacoop Romagna – tenutasi eccezionalmente in modalità telematica, grazie alle tecnologie sperimentate ampiamente durante il periodo di lockdown, per garantire la massima tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti. Durante l’assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio 2019, sono stati inevitabili i riferimenti da parte del Presidente di Copura, Corrado Pirazzini, al difficile periodo appena trascorso e al Coronavirus e con l’occasione ha informato della delibera adottata da parte del Consiglio di Amministrazione di assegnare ai lavoratori un buono spesa di un valore massimo di 150 € quale premio per la professionalità e l’impegno profuso in quel difficile contesto lavorativo.

Grazie ai buoni risultati riferiti all’attività dell’anno precedente, l’assemblea ha approvato di erogare un ristorno ai soci corrispondente al 3% della retribuzione percepita dal socio sulla base delle ore effettivamente lavorate nell’anno 2019. Oltre al ristorno a favore dei propri soci, comunica l’azienda, altre iniziative di Copura a favore dei dipendenti vanno a sommarsi al buono spesa legato al Covid-19. Si tratta di aiuti e coperture economiche, grazie ai contributi di Assistenza Sanitaria Integrativa versati ai diversi Fondi istituiti, per coloro che si siano trovati o si troveranno a combattere contro il Coronavirus o l’anticipazione del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), per i casi in cui ne è stata necessaria l’attivazione.