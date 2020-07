Fondazione del Monte Bologna e Ravenna finanzia 27 centri estivi per bambini e ragazzi

Risposta entusiasta da parte delle associazioni del territorio alla call lanciata a maggio da Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna per finanziare le attività rivolte a bambini e ragazzi fra i 3 e i 17 anni: 34 le proposte pervenute, 18 quelle selezionate alla prima scadenza di giugno e 9 scelte dal Consiglio di Amministrazione per la seconda di luglio.

In seguito all’emergenza Covid-19, Fondazione del Monte, che ha sempre sostenuto le attività dei centri estivi, ha deciso di incrementare il suo impegno al fianco delle famiglie stanziando 150.000 euro per iniziative dedicate ai più piccoli nel periodo fra metà giugno e settembre 2020.

Finanziare i 27 progetti attraverso la call ha permesso a Fondazione del Monte di rispondere rapidamente e concretamente alle esigenze delle famiglie di conciliare tempi di lavoro e cura dei figli, e di restituire il diritto al gioco e alla socialità a bambini e ragazzi, dopo il difficile periodo di confinamento.

Il contributo stanziato dal Governo purtroppo non era in grado di rispondere a tutte le necessità, e la Fondazione è riuscita a intervenire tempestivamente sostenendo le famiglie e in particolare le madri lavoratrici, una delle categorie più penalizzate dalle misure del lockdown.

“La Fondazione del Monte ha risposto a un’esigenza molto forte del territorio, quella di un supporto alle famiglie lavoratrici nel periodo successivo all’emergenza. Ci auguriamo che alcune di queste iniziative possano evolversi e diventare permanenti. Penso in particolare all’iniziativa di sostegno a tutti i professionisti della sanità presso il Sant’Orsola” afferma Giusella Finocchiaro, Presidente di Fondazione del Monte. “Per ora, è un modo di dire loro “grazie” per gli enormi sacrifici fatti durante la pandemia. Ma lavoriamo ad un progetto insieme al Sant’Orsola, all’Università e a tutti coloro che vorranno farne parte per rendere l’iniziativa permanente e stabile nei mesi a venire”.

Molti i temi che fanno da filo rosso ai numerosi corsi, laboratori e giochi didattici: dalle proposte di aggregazione per ragazzi con fragilità economico-sanitarie all’acquisizione di nuove competenze per ragazzi disabili; dalla salvaguardia ed esplorazione dell’ambiente naturale all’educazione all’aperto; dall’educazione all’uguaglianza tra i popoli ai laboratori di teatro, danza e pittura.