La Cabot Italiana SpA di Ravenna festeggia i 60 anni di vita

La Cabot Italiana SpA con sede a Ravenna in via Baiona 190 compie 60 anni. Le origini dell’azienda partono nel 1960 quando l’Italia, in piena ricostruzione e godendo degli aiuti degli Stati Uniti con il piano Marshall, era lanciata verso il boom economico. Oggi Cabot Italiana, filiale della statunitense Cabot Corporation azienda leader nella produzione e ricerca di prodotti chimici e materiali ad alta prestazione, è un punto di riferimento del settore per l’innovazione. Dalla sede italiana, negli ultimi vent’anni, sono usciti dieci nuovi prodotti entrati nella vita di tutti i giorni di cui cinque, sono tuttora realizzati esclusivamente a Ravenna ed esportati in tutto il mondo. Il 58,32% del prodotto degli stabilimenti italiani viene venduto nei Paesi UE e non UE come Germania, Francia, Cina, Arabia Saudita.

Il nero di carbonio è il core business dell’azienda. È un derivato di prodotti petroliferi pesanti che trova molte applicazioni nella vita di tutti i giorni: pneumatici, ruote delle biciclette, plastiche, cosmetica, arredamento sono infiniti gli utilizzi in campo industriale. “L’impegno di Cabot verso la sostenibilità ambientale e sociale è dimostrato con i fatti: – si legge in una nota dell’azienda – già dal 1965 i gas dalla produzione sono convogliati in un termovalorizzatore che produce energia anziché dispersi in atmosfera. Dal 2010 un terzo dell’energia prodotta rende lo stabilimento autonomo dal punto di vista energetico,cedendo i due terzi in eccedenza alla rete di fornitura per essere utilizzata da tutti. Le cifre distintive che hanno fatto grande l’azienda si basano su una sana cultura del business fondata sull’integrità, rispetto e responsabilità. Lo dimostra la scelta di tutelare i dipendenti implementando le misure di contenimento della pandemia prima che venisse imposto dall’emergenza Covid-19. Un modo di fare impresa che ha generato nei lavoratori un forte senso di appartenenza frutto anche di politiche inclusive, trasparenti e della volontà dell’azienda di generare valore per il territorio che sessant’anni fa l’ha accolta e al quale è riconoscente.”

Cabot impiega in Italia 85 dipendenti e con politiche di outsourcing ha creato un importante indotto nel territorio ravennate e romagnolo fatto di fornitori di servizi con i quali si è instaurato nel tempo un rapporto “basato sulla condivisione di valori imprescindibili. Con questo anniversario Cabot festeggia sessant’anni di successi, innovazioni, primati, ma soprattutto – conclude la nota – sessant’anni di persone, di passione, di rispetto e di quell’amore, tutto romagnolo, per le cose fatte per bene.”