Torna Garage Sale a Ravenna, nella darsena di città sabato 25 e domenica 26

Torna a Ravenna Garage Sale, dopo la lunga pausa dovuta all’emergenza sanitaria del Covid, e lo fa animando le serate di sabato 25 e domenica 26 luglio dalle 18 alle 24 tra via Perilli, Via d’Alaggio e Via Magazzini posteriori.

L’appuntamento ormai fisso e atteso del mercatino sostenibile del vintage, riuso, design e creativo, torna alla Darsena di Ravenna nel fine settimana di sabato 25 e domenica 26 luglio.

A partire dalle 18 infatti, fino alle 24, le vie Perilli, d’Alaggio e Magazzini posteriori saranno popolate dagli stand che offrono abbigliamento, oggettistica, piccolo artigianato e molto altro sotto lo slogan ideale che “riusiamo prima di riciclare”. Nella terrazza di akami, ci terranno compagnia per entrambe le serate, gli ascolti a cura di Cubi, Djohnson, Marina Meccanica e Trinity.

Il primo appuntamento per l’anno 2020 del Garage Sale è creato da Associazione Norma, col patrocinio del comune di Ravenna, Ass.to alle politiche giovanili, in collaborazione con AKÂMÌ Casa&bottega che ne cura anche la ristorazione assieme a Bar Ristretto.