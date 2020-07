Innovazione in Emilia-Romagna. Webinar Open Innovation Talk, martedì 28 luglio

La fotografia dello stato dell’innovazione in Emilia-Romagna. Verrà scattata martedì 28 luglio (dalle ore 11 alle 12) in occasione di un appuntamento on line, Open Innovation Talk.

L’evento, organizzato nell’ambito delle iniziative di presentazione dell’Osservatorio Innovazione Emilia-Romagna edizione 2020, ha l’obiettivo di approfondire la sinergia possibile tra azioni e strumenti che collegano le imprese, specialmente PMI, alla rivoluzione digitale e ai trend di innovazione organizzativa e di business.

L’Open Innovation diventa ancor più centrale come antidoto alla fragilità nel mondo del Coronavirus e degli eventi estremi. Sviluppare una Community di innovazione diventa un obiettivo fondamentale per le imprese che necessitano di collaborare per innovare e per i sistemi regionali che costruiscono strumenti e politiche in chiave di ecosistema. Fare open innovation presuppone una riprogettazione dell’assetto con cui imprese ed organizzazioni si pongono nei confronti delle collaborazioni, delle start-up, del mercato e del cliente. In Emilia-Romagna solo l’11% delle imprese presenta modalità di gestione dell’innovazione improntate all’open innovation.

Da alcune edizioni l’Osservatorio Innovazione – curato da CISE, azienda speciale della Camera di Commercio della Romagna, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato con il supporto di Unioncamere Emilia-Romagna e la collaborazione di ART-ER, registra una evoluzione nel numero e intensità dell’innovazione tecnologica.

Nel corso del webinar saranno forniti i dati più recenti dell’Osservatorio che consegna una serie di strumenti utili per rafforzare le azioni di sistema a livello locale e regionale a supporto dell’innovazione.

Interverranno Giulia Bubbolini (CISE), Lorenzo Ciapetti (Antares), Piergiorgio Iacobelli (Arter, Piattaforma Emilia-Romagna Open Innovation) Andrea Landini (Gellify piattaforma di innovazione che connette start-up B2B ad alto contenuto tecnologico con aziende tradizionali per innovare processi, prodotti e modelli di business).

Per iscrizioni e informazioni: tel. 0543 713311 info@ciseonweb.it

Gli iscritti riceveranno il link al webinar il giorno prima dell’evento.