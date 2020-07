Ravenna. Nasce l’Osservatorio per la legalità e la sicurezza sul lavoro

Il Comune di Ravenna ha posto all’attenzione della Prefettura, che ha già informalmente anticipato riscontro positivo, la richiesta di istituzione di un Osservatorio per la legalità e la sicurezza sul lavoro.

Tra le motivazioni di tale richiesta, peraltro contenuta in un ordine del giorno approvato dal consiglio comunale, il fatto che la stessa risulti particolarmente pertinente in un difficile momento di crisi economica e occupazionale come quello che stiamo attraversando.

L’Osservatorio su legalità e sicurezza del lavoro potrà essere infatti un importante strumento di analisi e di monitoraggio, ma anche un luogo di confronto e di approfondimento di proposte utili a sostenere la diffusione di attività e progettualità finalizzate ad incentivare la cultura della prevenzione con lo scopo di prevenire le problematiche legate al lavoro in termini di sicurezza e di legalità.