Faenza. Ultimo appuntamento di luglio con “sapore di martedì d’estate”

Martedì 28 luglio torna, nel suo quarto appuntamento, “Sapore di Martedì d’Estate”, l’iniziativa del Consorzio Faenza C’entro che a partire dalle 19.30 animerà il centro storico manfredo. Possibilità di passeggiare in centro, tra negozi aperti anche di sera, appuntamenti culturali al Museo Carlo Zauli, enogastronomia e ristorazione all’aperto nei dehors dei locali, ampliati per l’occasione: sono gli ingredienti dell’evento per tornare a vivere la città e le sue attività in piena sicurezza. Inoltre, visto il successo delle precedenti serate è stato deciso di estendere “Sapore di Martedì d’Estate” a martedì 4 agosto.

Coinvolti nell’iniziativa saranno contemporaneamente i corsi Mazzini, Saffi, Matteotti, oltre alle vie Torricelli, Pistocchi, Severoli e naturalmente piazza del Popolo, piazza della Libertà e piazza Martiri della Libertà. L’iniziativa mette al centro della proposta attrattiva l’apertura serale dei negozi e porta il mercato di artisti e creativi in piazza del Popolo, per rispettare il giusto distanziamento.

Alcuni negozi presentano iniziative dedicate, come ad esempio, United Colors of Benetton, in corso Mazzini, che organizza un set fotografico o, in via Torricelli, presso l’erboristeria l’Elisir Federica e Sara propongono letture in inglese dedicate ai bambini. Alcuni locali del centro storico ospitano, accanto alle proposte gastronomiche, musica dal vivo: piano bar a cura di Andrea Tomba presso il Bar Chicco d’Oro, cena nei tavoli all’aperto e musica con Silvia Dj al Bar Al Moro. Presso il Bistrò Rossini Il Gomitolo dietro l’angolo torna con “KnitSpritz”. Il Bar della Città, in piazza Martiri della Libertà, aperitivo per la conclusione della mostra di Andrea Kotliarsky dedicata alle costellazioni e torna “Quarantheatre: dalle dirette Instagram al palcoscenico”. Il Qcorner di via Severoli propone “A tutto gusto”, un menù degustazione con l’abbinamento di tre calici di vino e tre tranci di pizza gourmet. Nella cornice di piazza della Libertà continuerà ad essere presente dalle 17 il mercato straordinario di Campagna Amica, al quale partecipano esclusivamente produttori agricoli del territorio faentino, con le loro eccellenze.

In programma anche iniziative culturali. Il Museo Carlo Zauli, nell’ambito di “Padiglione Estate 2020”, organizza una visita guidata performativa con Luce Raggi artista e illustratrice, che per esprimere le sue idee gioca con la vita e l’ironia costruendo un gioco mentale fatto di immagini attraverso cui comunica con lo spettatore. La serata è completata dal sapore siciliano dei drink da asporto proposti da Stella Palermo, in arte Monica e Tonica, una delle figure più dinamiche e intraprendenti nel mondo enogastronomico di qualità, che propone “Il gentile gin e tonica”. Previste aperture straordinarie ogni martedì con visite guidate e incontri con artisti.

“Sapore di martedì d’estate” è organizzato dal Consorzio Faenza C’entro in collaborazione con la Cabina di Regia composta da Confartigianato, Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Cna e il contributo della Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese e della Camera di Commercio di Ravenna. L’evento gode del patrocinio e del contributo del Comune di Faenza.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.faenzacentro.it o la pagina FB del Consorzio Faenza C’entro.