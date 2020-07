Ravenna. In piazza Costa serata live con Hernandez & Sampedro Trio

Serata live con Hernandez & Sampedro Trio, martedì 28 luglio, in piazza Costa, pieno centro storico di Ravenna, nell’ambito degli appuntamenti di Note di Sapore.

Il fortunato calendario di eventi promossi da Mercato Coperto e Costa Cafè propone alle 21 Luca “Hernandez” Damassa, voce solista e chitarra ritmica acustica/elettrica, e Mauro “Sampedro” Giorgi, chitarra solista acustica/elettrica e seconda voce, accompagnati al basso da Giacomo Sangiorgi ”Jack La Bamba”.

Alle 18 saranno preceduti dal Dj set. Il Trio. Una band che ha stile, attitudine rock e chitarre giuste per emozionare chi ama Neil Young, i R.E.M, i Pearl Jam, Springsteen, Social Distortion, Ramones, ovvero le fondamenta del rock a stelle e strisce. Dal 2010 i due artisti hanno pubblicato due album di musica originale e si sono esibiti in circa 800 concerti in pub & live clubs, festival e teatri di tutta Italia. All’attivo anche un tour in Germania, diverse collaborazioni con artisti nazionali e internazionali, fra cui il premio Oscar Ryan Bingham, l’ex batterista di Springsteen EStreet band, Eugenio Finardi, Mary Cutrufello, David Celia, Elliott Murphy.

In occasione di Note di Sapore si potrà provare la proposta gourmet del Beer Bistrot del Mercato Coperto. Da non perdere le pizze alla pala, prodotte con farina macinata a pietra 100% italiana, biga e pasta madre fresca (originata da un ceppo risalente agli anni ’60), e lasciata lievitare 24 ore e stesa a mano, disponibili in due formati, per 2 o 4 persone, da gustare in coppia o in compagnia.

Per chi preferisce altro, si potranno ordinare anche hamburger, preparati con carne di Mora Romagnola, taglieri e piccole stuzzicherie suggerite dallo chef, il tutto accompagnato dalle quattro varietà di birra del Birrificio del Molino e dalle proposte dei vini alla carta, selezionati dal sommelier Andrea Spada.

Per prenotazioni cena Mercato Coperto: 0544 244611 Costa Cafè: 338 5732739