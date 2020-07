Al Fantini Club di Cervia torna “Lo sport fa viaggiare”: tra gli ospiti anche Arrigo Sacchi e Chicco Blengini  

Tutto pronto per la quarta edizione del Forum su “Lo Sport fa Viaggiare” organizzato, come di consueto, da Sportur Travel presso il Fantini Club di Cervia, giovedì 30 luglio dalle ore 17.30.

Un tema attualissimo ed ospiti d’eccezione al più importante appuntamento in Italia sul Turismo Sportivo. Novità dell’ultimo minuto la presenza di due personaggi straordinari del mondo dello sport italiano: Arrigo Sacchi, nella sua amata Romagna, uno dei migliori allenatori della storia del calcio e oggi noto opinionista TV, e Chicco Blengini, Ct della Nazionale maschile di volley.

Tanti saranno i relatori d’eccezione che svilupperanno un tema di estrema attualità ed importanza per il nostro Paese. Tra i volti noti del mondo dello sport spiccano anche Silvio Grappasonni, ex golfista, oggi opinionista sportivo per Sky Sport, Lorenzo Minotti, ex calciatore e oggi opinionista televisivo, Paolo Bedin, direttore generale di Lanerossi Vicenza Calcio, Gennaro di Napoli, detto Genny, ex campione di atletica, primatista nazionale dei 1500 metri piani outdoor e dei 3000 metri piani sia outdoor che indoor, e Giacomo “Jack” Sintini, ex campione di pallavolo, vincitore di due campionati italiani, una coppa Italia, tre Supercoppe Italia e un campionato mondiale per club.

Per quanto riguarda le Federazioni, saranno due i rappresentanti che si confronteranno sulle opportunità legate alle specificità delle proprie discipline: il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Bruno Cattaneo, ed il Presidente della Federazione Italiana Triathlon, Luigi Bianchi.

Da sottolineare poi la presenza dell’ On. Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretaria dello stato del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; oltre a Stefano Bonaccini, Governatore della Regione Emilia-Romagna, Davide Cassani, Presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna e Massimo Medri, Sindaco di Cervia, con i quali si potrà comprendere quali sono i progetti futuri di un territorio da sempre molto attivo e sensibile a questa tematica.

Claudio Fantini, patron di Sportur Travel e del Fantini Club, racconterà la propria esperienza come organizzatore di eventi sportivi capaci di muovere ogni anno migliaia di persone.

A moderare l’incontro sarà Lorenzo Dallari, giornalista sportivo, scrittore e opinionista televisivo.

L’evento, aperto al pubblico e a ingresso gratuito, potrà essere seguito anche in diretta streaming sulla pagina Facebook Fantini Club e sul sito fantiniclub.com