Sono in corso in queste settimane i lavori di ristrutturazione dell’ex Mercato Coperto di via Baracca, a Bagnacavallo. Eseguite dalla ditta Safer di Lugo, le opere prevedono la realizzazione di servizi igienici, l’adeguamento degli impianti esistenti, il rinnovo delle vetrate, il ripristino dei calcestruzzi e degli intonaci interni ed esterni, il ripristino delle guaine del tetto, la ripavimentazione dell’area centrale e dei vani accessori laterali e la sistemazione dei marciapiedi e delle porte d’accesso. I lavori, per un importo di circa 200mila euro, sono finanziati in parte con fondi regionali in base alla legge 41/94.

Il futuro di questo spazio ristrutturato, che ha una superficie di circa 500 metri quadrati, sarà deciso durante i laboratori del progetto partecipativo “Al cuore della città”, coordinato dall’associazione Spazi Indecisi di Forlì. Dopo una prima fase digitale che si è svolta in primavera, il percorso tornerà alla fine dell’estate con appuntamenti in presenza, dove cittadini, associazioni e imprese saranno chiamati a progettare assieme una modalità di gestione condivisa.

Alcuni spunti interessanti sono emersi dai quasi duecento questionari online compilati dai bagnacavallesi fra maggio e giugno. In futuro, il Mercato Coperto viene visto come uno spazio polifunzionale e versatile, aperto e permeabile a più attività, con una prevalenza di quelle culturali, commerciali ed enogastronomiche.

Sul canale YouTube del Comune sono inoltre visionabili i tre incontri online organizzati nel mese di giugno per presentare il percorso e ascoltare alcune esperienze in tema di gestione di spazi ibridi e di progetti di turismo di comunità.

Il progetto “Al cuore della città” è promosso dal Comune di Bagnacavallo e cofinanziato dalla Regione nell’ambito della legge regionale 15/2018 sulla partecipazione.

Per informazioni sul percorso partecipativo: 0545 280889

www.mercatocopertobagnacavallo.it mercatocopertobagnacavallo@gmail.com