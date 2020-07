Cervia- Milano Marittima. Presentato “Tellingstones”, sistema per valorizzare e gestire i flussi turistici

Nell’estate 2020 prende vita a Cervia “Tellingstones” un nuovo progetto di valorizzazione e gestione dei servizi territoriale a supporto dell’amministrazione comunale.

Grazie alla regia della Pro-loco Milano Marittima, il progetto è stato presentato a Cervia, mercoledì 29 luglio alle Officine del Sale

“Tellingstones”, (pietre che raccontano), un sistema digitale sviluppato per accogliere, accompagnare e informare le persone durante i loro spostamenti. Non importa se turisti, escursionisti o residenti, ogni viaggio diventa un’esperienza, attraverso storie che creano emozioni e occasioni di fruizione di contenuti territoriali meno conosciuti.

Lo scopo è far conoscere le autenticità del luogo, connettendo direttamente il turista/visitatore alle realtà locali più significative, attraverso guide specializzate, associazioni di promozione, realtà legate al cibo e alla produzione artigianale, ai locali storici, etc.. Oltre ad azioni di storytelling territoriale, il sistema permette di prenotare servizi diversi sulla stessa piattaforma, pagarli qualora necessario, ricevere e poter mostrare ticket o permessi di accesso sempre in modalità touch-less sul proprio dispositivo mobile: una vera e propria agenda dinamica geolocalizzata.

Per localizzare i “punti” Tellingstones basta scaricare l’applicazione (multilingua e unica per tutte le destinazioni), che dà accesso a varie cards/pass che permettono di essere informati sulla specifica destinazione. Si tratta di badges elettronici anonimi, unici e sicuri personalizzabili per ogni specifica destinazione o evento. Per facilitare l’operazione è possibile puntare ad un QRcode presente su una locandina o su un manifesto, su una pagina web, oppure attraverso un link ricevuto con una mail, un messaggio whatsapp etc. A Cervia si iniziano a vedere apposite vetrofanie su pannelli informativi ed esercizi commerciali (vedi foto).

Tutti coloro che hanno installato la app sul loro smartphone, possono ricevere suggerimenti contestuali rispetto alla loro posizione e messaggi (principalmente audio) spesso accompagnati da foto e piccoli video. Contenuti adatti e utili anche per i portatori di disabilità visiva.

Anche il magazine ufficiale Milano Marittima Life è inserito nel sistema, collegato ad una geolocalizzazione e ad un sensore che attiva una notifica, invitando a scaricare e sfogliare virtualmente i suoi contenuti tramite Tellingstones.

Preziose informazioni sulla città che possono includere anche servizi di mobilità o avvertimenti sulla sicurezza, gestiti direttamente dalle autorità preposte: un “nuovo” modo, originale e sicuro per vivere in maniera più divertente e facile i luoghi: sia in occasione di una prima visita, sia per riscoprire luoghi già conosciuti.

“Tellingstones è indirizzata soprattutto a coloro che si muovono frequentemente e che non vogliono perdere tempo e sforzi per scaricare e apprendere App dedicate in singole città/luoghi/eventi basati su standard comunicativi e interfacce utente diverse” – dichiara Francesco Serra, partner di Espereal nonché abitante cervese e appassionato della propria città, che sta sviluppando i contenuti del nuovo servizio.

“L’idea è stimolare sinergie che permettano di gestire e promuovere ancora meglio il nostro territorio e i suoi servizi – aggiunge Alessandro Fanelli, Segretario di Proloco Milano Marittima e referente del progetto MiMa Experience. “Come Pro-loco ci siamo chiesti cosa potessimo fare per venire incontro alle esigenze logistico-organizzative che questo periodo di emergenza sanitaria ha imposto anche per il futuro e riteniamo Tellingstones una valida soluzione”.

“Questa è una opportunità innovativa per far conoscere in modo dinamico ai turisti la nostra realtà” – dichiara Massimo Medri, Sindaco Comune di Cervia. “Sicuramente il Covid ci ha posto davanti nuove sfide, e mostrato quanto la tecnologia sia importante. Per questo credo che come località dovremmo investire sempre di più nel digitale, e per questo ringrazio la Proloco di Milano Marittima e gli imprenditori che hanno proposto alla Amministrazione di investire in questo nuovo strumento, che sicuramente porterà una ventata di innovazione e novità in questa estate.”

Tellingstones si basa su elementi di standardizzazione (ad esempio nel beaconing) che facilità il cosiddetto “onboarding”, riducendo drasticamente gli investimenti normalmente richiesti in termini di marketing e di promozione delle App locali appositamente sviluppate. Le card sono dotate di caratteristiche di anonimato e di sicurezza (grazie ad algoritmi di crittografia e alla firma elettronica), necessari, ad esempio, per “certificare” il credito derivante dall’acquisto di un biglietto di ingresso ad una mostra, un museo o un evento.

In sintesi, uno strumento facile ma completo per orientare le scelte, ridurre i rischi di contagio e gestire in maniera più sinergica e sicura piccole e grandi città. Prendere “virtualmente per mano”, mettendo al centro le persone e i loro bisogni, è il primo passo verso la vera sicurezza dei luoghi.