Marina Romea. Grande affluenza alla serata con Guido Ottolenghi. Oltre 150 persone per i cent’anni della PIR

Il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, per un’autorevole introduzione. Luca Ruffini della Pro Loco Marina Romea come chairman, oltre 150 persone sulla spiaggia del Romea Beach. E soprattutto un Guido Ottolenghi in gran forma, rilassato e perfettamente a suo agio nel raccontare storie e aneddoti legati ai cent’anni della PIR, Petrolifera Italo-Rumena, l’azienda di famiglia di cui un recente volume edito dal Mulino e coordinato dallo storico Tito Menzani ha sintetizzato la secolare avventura.

Una storia che unisce l’economia e le vicende drammatiche del “secolo breve”, le leggi razziali e la ricostruzione, l’attuale dimensione globale e la scelta del radicamento nella zona portuale di Ravenna. Tutti temi che Ottolenghi ha toccato davanti al folto pubblico, suscitando interesse, domande e applausi ripetuti per una serata davvero indimenticabile.