Annunciata manifestazione dei No Tav a Ravenna. Legacoop Romagna a fianco di Cmc

“La CMC di Ravenna non è più presente nei cantieri TAV della Val di Susa dal maggio 2018. È un’informazione che immaginiamo sia già nota a chi manifesta ancora una volta contro la cooperativa perché essa si è aggiudicata appalti pubblici, in maniera chiara e trasparente, e li ha portati a termine dando lavoro ai propri soci e dipendenti. Le iniziative pubbliche di protesta e la libertà di esternare le proprie idee sono una delle più alte espressioni della democrazia e vanno sempre tutelate, ma rispetto alla manifestazione di oggi esprimiamo tutto il nostro dissenso. Lo ribadiamo con forza: Legacoop Romagna è e sarà sempre vicina a CMC, ai suoi soci e ai suoi lavoratori.” Così in una nota Legacoop Romagna.