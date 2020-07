BPER Banca al fianco della Caritas di Ravenna e Cervia per affrontare l’emergenza post Covid-19

“Uniti oltre le attese”, è la campagna di solidarietà promossa da BPER Banca all’inizio dell’emergenza sanitaria per sostenere enti, associazioni ed empori solidali impegnati in vari territori nell’aiutare i cittadini più bisognosi a far fronte ai numerosi disagi che la pandemia Covid-19 ha causato negli ultimi mesi.

In particolare, sono stati donati 15 mila euro alla Caritas di Ravenna e Cervia: un’istituzione che tutti i giorni fornisce pasti caldi, beni di prima necessità e assistenza ai cittadini in difficoltà: un numero di persone notevolmente cresciuto nel corso dell’emergenza sanitaria.

Il Direttore Regionale Romagna Marche di BPER Banca, Giuliano Lugli, in visita qualche giorno fa all’Arcidiocesi di Ravenna, ha dichiarato: “Purtroppo in questa stagione all’emergenza sanitaria si è affiancata anche un’emergenza sociale ed economica preoccupante. BPER Banca attraverso “Uniti oltre le attese” è intervenuta con numerose iniziative. Tra gli interlocutori ai quali ci siamo affidati c’è la Caritas diocesana: i loro volontari si danno da fare tutti i giorni offrendo un servizio importantissimo per tutto il territorio: siamo orgogliosi di essere in prima fila nel supportarli”.

Don Alain Gonzales, Direttore dell’ente benefico, ha a sua volta affermato:

“In un momento come questo, in cui a causa dell’emergenza sanitaria aumentano esponenzialmente le richieste di intervento, la scelta di BPER di stare accanto alla Caritas e agli ultimi risulta particolarmente significativa e ci da la possibilità di arrivare a più famiglie e offrire il nostro aiuto nel migliore ei modi. Grazie di cuore per far diventare contagiosa la solidarietà”.