Faenza. Sosta di lavoro per BNI Maioliche sino all’1 settembre 2020

Si interrompono fino al primo venerdì di settembre 2020 i meeting del venerdì mattina del Capitolo BNI Maioliche di Faenza, come previsto per il mese di agosto la sosta sarà di lavoro.

L’organizzazione di BNI (Business Network International) segna il maggior successo di referenze al mondo e il Capitolo di Faenza dall’inizio della sua attività, poco più di quattro anni fa ha raggiunto 4.023.500 euro di business con oltre 510mila solo nel 2020. All’interno del gruppo degli imprenditori nel corrente anno sono state scambiate 726 referenze. Lo scambio di referenze si basa sulla condivisione dei valori dell’affidabilità, della serietà e della profittabilità.

Il capitolo faentino, secondo il principio del “givers gain” (dare per ricevere), risulta tra i più performanti d’Italia e raggruppa 36 membri. Nel mese di agosto non si svolgeranno incontri in piattaforma zoom, ma continueranno i contatti attivi per produrre fatturato, punto di forza della filosofia BNI.