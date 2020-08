Wap Agency sempre più innovativa: al via il progetto sui tour virtuali

Tour ed eventi virtuali: l’agenzia di pubbliche relazioni Wap Agency intraprende un nuovo progetto che unisce comunicazione e innovazione. Nello specifico, l’agenzia con due sedi in Romagna – a Lugo e Faenza – sta investendo nell’ambiente digital, creando un reparto specifico a Faenza per la realizzazione di tour virtuali.

Numerose le tecnologie sviluppate in questa nuova iniziativa, che ha previsto un investimento da parte dell’agenzia in tema di formazione, hardware e software, di macchine digitali con ottiche a 360° e Insta360. Un corposo lavoro che ha permesso a Wap Agency, attraverso strumenti innovativi, di amplificare Google Maps. Quindici anni, un miliardo di persone che lo utilizzano, oltre 200 milioni di luoghi visibili, compresi ristoranti, alberghi e negozi: sono questi i numeri di Google Maps.

In occasione di questo anniversario l’agenzia ha investito per supportare tutte le imprese del territorio e rientrare nella visibilità dei grandi numeri. L’attività del reparto dell’agenzia, che sta portando avanti un lavoro di studio e approfondimento attraverso tirocini con le Università di Bologna e Carlo Bo di Urbino, è legata al processo di digitalizzazione dei negozi nei centri storici e vedrà nelle prossime settimane il primo importante lavoro a Faenza. Il team dell’agenzia sta infatti lavorando su un importante progetto nella città manfreda, dove si stanno digitalizzando tanti negozi che fanno parte del Consorzio Faenza C’entro, consentendo così ai cittadini di poter essere sempre disponibili online e visitabili anche a distanza.

“L’agenzia di pubbliche relazioni Wap Agency, che fonda le sue radici nei primi anni ’90, è sempre più digital – spiega il titolare Giuseppe Falconi -. Una scelta non indotta, ma voluta, frutto di continui investimenti nella ricerca e nello sviluppo. Un’attenzione alle nuove tecnologie che dopo la recente emergenza sanitaria oggi ci favorisce sul mercato regionale. Le immagini valgono più di mille parole, ma se a un’immagine è possibile associare interattività, informazioni aggiuntive e anche servizi, come ad esempio la prenotazione in un ristorante, si raggiunge un grande risultato a livello comunicativo”.

I “Virtual Tour Google Maps Business View” offrono anche potenzialità che vanno oltre il concetto di guardare dentro, il potenziale cliente potrà vivere un’esperienza a 360° e visitare in modo completo ad esempio la camera che vorrebbe prenotare in hotel, oppure un ristorante, potendo individuare il tavolo nel quale vuole mangiare, tutto attraverso lo smartphone. Il proprietario del negozio può decidere, ad esempio, di vendere online i prodotti che espone nel suo locale, dando semplicemente la possibilità al cliente di acquistare cliccando sull’articolo scelto e mettendolo nel famoso carrello virtuale. Il connubio tra virtual tour e negozio fisico, quindi tra reale e tangibile, rappresenta un importante strumento di competitività per i commercianti e per l’artigianato di servizio.