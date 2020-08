Sanità privata. Fp Gcil: “Senza il rinnovo del contratto, pronti allo sciopero”

“Firma o sciopero; di fronte al vergognoso voltafaccia di ARIS e AIOP, è questa l’unica alternativa per arrivare al tanto atteso rinnovo del CCNL della sanità privata scaduto da oltre 14 anni”. Questa la posizione della Fp Cgil che sta preparando per mercoledì 5 agosto dalle 10 alle 12 un presidio regionale a Cotignola davanti a Maria Cecilia Hospital, clinica amministrata dal presidente regionale Aiop.

“E così – prosegue il sindacato in una nota -, dopo aver manifestato davanti a Villa Erbosa a Bologna, una delle più importanti cliniche private del territorio, adesso busseremo alla porta dei vertici delle parti datoriali che in maniera del tutto inedita (mai vista nella storia della contrattazione) prima hanno sottoscritto la pre intesa sul testo del rinnovo del CCNL e poi non si sono presentate alla sottoscrizione definitiva”.

“Ci aspettiamo persone da tutti i territori e da Bologna partirà un pullman. Sarà sicuramente una mattinata calda vista la situazione di grande tensione che si sta sviluppando in tutte le strutture, dove le lavoratrici e i lavoratori non ci stanno a restare senza contratto in un contesto in cui i profitti della sanità privata crescono, le strutture si ingrandiscono e i pazienti aumentano sempre di più”, dichiarano Marco Blanzieri e Mauro Puglia della FP CGIL Emilia-Romagna.