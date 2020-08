Regione Emilia Romagna. Decreto Agosto: 3 miliardi per turismo e cultura

Un segnale davvero importante per il turismo, “leva strategica ed economica per l’Emilia-Romagna e l’intero Paese”. Parole di soddisfazione quelle espresse dal presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e dall’assessore al Turismo, Andrea Corsini, a fronte del Decreto Agosto, approvato ieri sera dal Governo.

Tre i miliardi alla voce “turismo e cultura”; nel pacchetto turismo, in particolare, ci sono numerose misure che vanno dai contributi per le attività commerciali nelle città d’arte alla sospensione dell’Imu per le strutture ricettive, dal sostegno ai lavoratori dipendenti, i precari e gli stagionali agli aiuti per alberghi, agriturismi, e così via.

“Questo Decreto, e le misure contenute, rappresentano la chiara volontà di costruire una politica industriale su un settore che, prima del lockdown, pesava per il 13% del Pil e che è stato il più duramente colpito dalla pandemia- sottolineano presidente e assessore-. Un ringraziamento, in particolare, va al ministro Franceschini. In Emilia-Romagna, dove il settore è già molto valorizzato e sostenuto, continueremo ad investire per sviluppare sempre di più l’economia turistica. Queste risorse- concludono Bonaccini e Corsini-, fondamentali per la ripartenza, ci consentiranno di fare ancora di più per una realtà che ci rende unici in tutto il mondo”.