I dati sul turismo gennaio-giugno a Ravenna: come previsto il calo è forte, ma poteva andare molto peggio

A vedere il bicchiere mezzo vuoto, è andata male. A vedere il bicchiere mezzo pieno, poteva andare molto peggio. Stiamo parlando dei dati provvisori che riguardano il turismo in provincia di Ravenna nel periodo gennaio-giugno 2020, pubblicati sul sito della Regione Emilia-Romagna. Diciamo subito che il calo che si registra su base provinciale è di circa il 70% sia per quanto riguardo l’arrivo dei turisti italiani e stranieri sia per quanto concerne i pernottamenti. Tenuto conto del lockdown che ha bloccato tutti per due mesi e mezzo e di tutte le conseguenze legate alla pandemia, non è un risultato disprezzabile. Tanto più che poi il trend sembra molto incoraggiante per il mese di luglio e ancor più per il mese di agosto ancora in corso.

IL DATO PROVINCIALE

Nel periodo gennaio-giugno 2020 sono arrivati in provincia di Ravenna 202.915 turisti (188 mila italiani e quasi 15 mila stranieri). Il calo degli italiani è stato pari al 66,5% sul 2019, quello degli stranieri dell’86,5%. Il calo complessivo è del 69,8%.

I pernottamenti ammontano nei primi sei mesi a 655.702 (quasi 581 mila quelli italiani e 75 mila quelli stranieri). Anche in questo caso il calo è più consistente fra gli stranieri (-82,9%) rispetto agli italiani (-66,5) per una contrazione globale del 69,8%.

IL COMUNE DI RAVENNA

Per quanto riguarda Ravenna, in città il calo degli arrivi è stato del 65,6% mentre al mare è stato pari al 67,5% per un dato complessivo del 66,6% in meno (in totale circa 88 mila arrivi). I pernottamenti sono stati pari a 312 mila e sono calati invece del 60,9% in città e del 65,9% al mare, per un dato complessivo del 64,7 in meno.

IL COMUNE DI CERVIA

A Cervia gli arrivi nei primi sei mesi sono stati di poco superiori alle 92 mila unità con un calo del 72,6%. Gli italiani sono calati del 70%, gli stranieri del 90% circa. I pernottamenti complessivi sono pari a 269.595 con un calo del 75,7%. Anche in questo caso più accentuato fra gli stranieri (- 84%) che fra gli italiani (- 74%).

GLI ALTRI COMUNI

Faenza fa registrare un calo del 67% negli arrivi e del 56% nei pernottamenti. Lugo un calo del 57% negli arrivi e del 48% nei pernottamenti. Brisighella un meno 66% e un meno 58%.