Bonus donne Ismea: focus promosso da Coldiretti Ravenna e Donne Impresa per incentivare imprenditoria femminile

Come previsto dalla Legge di Bilancio 2020/22, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato lo stanziamento di 15 milioni di euro per incentivare l’imprenditoria agricola al femminile. Il bonus ‘donne Ismea’, importante opportunità per tutte le imprenditrici agricole che, dopo il lockdown, si sono trovate in difficoltà economiche, ma anche per tutte le donne che intendono investire per la prima volta nella terra, è al centro della serata di approfondimento online promossa da Coldiretti Ravenna e Coldiretti Donne Impresa Ravenna, il movimento femminile provinciale dell’Organizzazione agricola.

Attraverso il bonus saranno concessi mutui a tasso zero fino a 300.000 euro per la durata massima di 15 anni, alle donne con qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto, nonché alle società composte al femminile per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione. I finanziamenti copriranno fino al 95% delle spese ritenute ammissibili.

“Con il focus in videoconferenza che si terrà domani sera, giovedì 27 agosto, a partire dalle ore 20 – spiega Laura Cenni, Delegata provinciale di Coldiretti Donne Impresa – vogliamo fare chiarezza su questo strumento messo a disposizione dalla Conferenza Stato-Regioni, a nostro avviso un’occasione concreta per sostenere le imprenditrici in difficoltà a causa della pandemia globale, ma anche per incentivare ulteriormente la presenza di noi donne nel settore agricolo, settore che tra l’altro, in particolare negli ultimi 20 anni, ha visto crescere in maniera esponenziale la percentuale di occupazione femminile”.

Un intervento volto, dunque, a favorire la presenza nei campi delle donne e che rappresenta una boccata d’ossigeno, alla luce anche dell’attuale situazione emergenziale causata dal Covid-19, per le oltre 215 mila aziende agricole ‘in rosa’ attive oggi in Italia, tra settore vitivinicolo, zootecnico e ortofrutticolo, e multifunzionale. Ma anche un’occasione per chi non ha mai operato in questo settore e ha intenzione di muovere i primi passi.

“Durante il focus – spiega Giuseppe Benini, Responsabile dell’Ufficio Fondiario di Impresa Verde Romagna e relatore tecnico della serata – andremo a sviscerare le caratteristiche di questa misura che facendo leva sull’accesso al credito, grazie all’apporto di Ismea, garantisce agevolazioni importanti a tutte le imprenditrici che già lavorano nel settore e si pongono determinati obiettivi di crescita, ma anche alle tante donne che desiderano entrare per la prima volta in agricoltura”.