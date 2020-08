Ravenna Tourism all’UlisseFest di Rimini con tre appuntamenti/spettacolo

Sabato 29 agosto, nell’ambito dell’UlisseFest di Lonely Planet, a Rimini, l’assessorato al Turismo del Comune sarà presente con tre appuntamenti: Dal Mosaico alla Street Art, Silent Play per Dante e Gio Evan in concerto.

UlisseFest è il festival dedicato al viaggio, all’avventura, alla scoperta, all’esplorazione e alle emozioni che ci guidano e Ravenna, città dell’ispirazione, non poteva mancare.

Alle 18,30, al teatro Galli di Rimini, Alessandra Carini e Marco Miccoli, insieme a Zed1 condurranno una conversazione dal titolo Dal mosaico alla Street Art.

Dal 2014, infatti, l’associazione culturale Indastira in compartecipazione con il Comune di Ravenna promuove il Festival Subsidenze, curato da Marco Miccoli, che ha portato in città artisti del calibro di Erilicailcane, Bastardilla, NemO’s, PixelPancho, Camilla Falsini, Jim Avignon e tra gli altri anche Zed1. Tanti anche gli artisti locali come Dissenso Cognitivo, che hanno fatto dell’ Urban Art un elemento di valorizzazione della città.

Sempre al teatro Galli, alle 22, l’anteprima Silent Play per Dante, la visita guidata immersiva, che, grazie alla tecnologia e ad una avvincente sceneggiatura, accompagna il visitatore alle scoperta della Ravenna all’epoca di Dante, incontrando personaggi, luoghi e terzine nella Zona del silenzio, nella Basilica di San Francesco e nella biblioteca Classense.

Un’esperienza perfetta per celebrare il 700° anniversario della morte di Dante: una visita guidata multimediale della Ravenna del Trecento, dove il grande poeta trovò ospitalità e ispirazione.

Il progetto è prodotto dal Servizio Turismo e realizzato da La Piccionaia, Centro di Produzione Teatrale e Venetian Cluster. Sarà presente Carlo Presotto, regista e direttore artistico.

Infine, in piazza Cavour, alle 22,30, Gio Evan in concerto, con Albero ma estro! il nuovo spettaconcerto di Gio Evan, poeta, scrittore, umorista, performer, cantautore e artista di strada, seguitissimo sui social che con questo spettacolo di viaggio accompagnerà il pubblico attraverso l’universo creativo.

L’evento è co-finanziato da Ravenna Tourism per sostenere e promuovere la diversificata e varia offerta musicale del territorio.

Prenotazioni e aggiornamenti su: www.ulissefest.it