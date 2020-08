Tomaso Tarozzi (Confindustria Romagna): Emendamenti sblocco attività estrattive, il plauso dell’Associazione

“La riammissione nel dl Demplificazioni di emendamenti per sbloccare la ricerca e produzione di gas è un primo spiraglio che speriamo possa concretizzarsi in un’inversione di rotta decisa su tutto il più ampio e urgente tema della transizione energetica – ha affermato Tomaso Tarozzi, vicepresidente Confindustria romagna e presidente della delegazione ravennate -. L’associazione ringrazia i senatori che si sono adoperati per questo risultato, e farà il possibile per incoraggiare e rafforzare questa apertura e i benefici che può portare: salvaguardia di un distretto di eccellenza con professionalità riconosciute a livello mondiale, nuove prospettive di crescita e minori importazioni di gas dall’estero, con conseguente calo di costi ambientali e di utenze per famiglie e imprese”.

“Questo è il primo passo verso il mix che chiediamo e proponiamo da mesi: le competenze consolidate dell’offshore ravennate affiancate a progetti innovativi sul fronte delle rinnovabili, dallo stoccaggio della CO2 all’hub offshore con eolico, solare e idrogeno. Un’unione di esperienze e nuove tecnologie decisiva anche per riprendersi dopo la crisi sanitaria, che consentirebbe di mantenere i nostri talenti e, in prospettiva, attrarne altri – prosegue Tarozzi -. Considerando che non esiste una sola forma di energia e il fabbisogno è sempre più ampio, questa è la strada giusta per realizzare la vera transizione energetica indispensabile per il Paese, e di cui Ravenna può essere capitale”.