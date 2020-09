Faenza 20-25: CNA avvia laboratorio e confronto tra candidati sindaco per individuare priorità imprese artigiane e PMI

CNA Faenza organizza un laboratorio partecipativo rivolto alle imprese per individuare le sfide principali da sottoporre all’amministrazione comunale nel prossimo quinquennio, prioritarie per la qualità, attrattività e sostenibilità del sistema dell’artigianato e delle Piccole e Medie Imprese. Primo incontro il 3 settembre alle 20,30 mentre, il 15 settembre, vi sarà il confronto tra candidati.

Il laboratorio partecipativo si concluderà con il confronto con tutti i candidati sindaco della città, con lo scopo di rendere le imprenditrici e imprenditori partecipanti protagonisti del dibattito sui possibili scenari futuri, partendo dalla condivisione delle domande da porre ai candidati Sindaco.

“Punto di partenza del confronto del laboratorio – dichiarano il Presidente CNA Faenza Canzio Camuffo ed il Responsabile CNA Romagna Faentina Luca Coffari – sarà un’indagine rivolta a imprenditrici e imprenditori per far emergere le loro esigenze e aspirazioni e comporre un’idea di sviluppo comune. Lo strumento di indagine è il sondaggio i cui risultati saranno utilizzati per animare la riflessione del primo momento laboratoriale, in programma giovedì 3 settembre e propedeutico al dibattito tra i candidati Sindaco del 15 settembre.”

“CNA – proseguono Camuffo e Coffari – lavorerà per stimolare la discussione in quattro distinti ambiti che “metteranno alla prova” i candidati sindaco sulle proprie capacità di analisi del territorio e della macchina amministrativa, sull’abilità nel ricomporre visioni comuni, sull’attitudine a intrecciare buone reti di sistema e relazioni internazionali, sulla possibilità di individuare strumenti innovativi di governo appropriati alla situazione attuale, in un’ottica di semplificazione burocratica e riduzione degli ostacoli.”

Il laboratorio partecipativo andrà a creare il manifesto di argomenti alla base di sfide che il mondo CNA valuta come rilevanti, e che esporrà nella forma di domande, le cui risposte da parte dei candidati saranno accolte come impegno reciproco da monitorare insieme.