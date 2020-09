Superbonus 110%: i servizi di Cassa Ravenna per sostenere imprese, condominii e privati

La Cassa di Ravenna Spa ha predisposto un innovativo insieme di servizi alla clientela per sostenere la liquidità di famiglie, condominii ed imprese, nell’ambito delle opportunità offerte dal cosiddetto Superbonus edilizio al 110%, una ottima opportunità per la riqualificazione energetica degli edifici e per la valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare. Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. n.77 del 17/07/20, ha infatti introdotto importanti novita’ normative che danno diritto ad agevolazioni fiscali fino al 110% sulle spese di riqualificazione, energetiche e sismiche, di condominii ed abitazioni private unifamiliari, sostenute dal 1 luglio 2020 al 31/12/2021.

Per usufruire del bonus l’esecutore dei lavori può optare per una detrazione fiscale in 5 anni; cedere il credito d’imposta a banche o altri intermediari finanziari; ottenere lo sconto in fattura del 100% sull’importo dei lavori, dall’impresa fornitrice. L’impresa a sua volta può cedere il credito d’imposta acquisito a banche o ad altri intermediari finanziari. La Cassa di Ravenna Spa, in caso di cessione del credito fiscale da parte di condominii o privati, acquisterà il bonus a 100 euro ogni 110 euro di credito d’imposta.

La Cassa di Ravenna Spa per sostenere famiglie e imprese ha, inoltre, previsto un pacchetto di innovativi servizi di consulenza e assistenza personalizzata e specializzata, comprensiva anche di finanziamento a stato avanzamento lavori, oltre che facilitare la predisposizione delle documentazioni da allegare, per i clienti interessati, rivolte sia a privati e famiglie, ai condominii e sia a imprese impegnate nei lavori di riqualificazione e ai fornitori di impianti, avvalendosi della collaborazione con la società specializzata AATech srl di Milano.