Turismo, dati incoraggianti a Ravenna per il mese di luglio, Cervia fa la performance migliore

Sono stati pubblicati ieri 7 settembre sul sito della Regione Emilia-Romagna i dati relativi al turismo nel periodo gennaio – luglio 2020. Sono cifre che testimoniano una stagione di sofferenza dovuta alla pandemia che ha messo in ginocchio quasi tutti i settori economici e in particolare il turismo. Ma il mese di luglio è andato bene oltre le previsioni, che non erano buone. Ad aprile e maggio si discuteva ancora se sarebbe stato possibile avere una stagione turistica. Che alla fine c’è stata ed è andata molto bene, considerando le premesse nere. E il mese di agosto dovrebbe far segnare numeri ancora più importanti. Ma vediamo i dati relativi alla provincia di Ravenna.

I DATI COMPLESSIVI DEL PERIODO GENNAIO – LUGLIO

Nei primi sette mesi del 2020 in provincia di Ravenna gli ARRIVI sono stati pari a 435.226 unità con un calo del 54,0% sullo stesso periodo del 2019. Gli italiani hanno fatto la parte del leone con oltre 400 mila arrivi (calo del 48%), gli stranieri non raggiungono le 34 mila unità (calo del 79%). A Ravenna gli arrivi sono stati quasi 170 mila (meno 54%). A Cervia siamo a 233 mila arrivi (meno 52%). Faenza fa registrare 13.700 arrivi (meno 63%) mentre Lugo si ferma sotto quota 8 mila (meno 53%).

Passiamo ora ai PERNOTTAMENTI. Da gennaio a luglio si raggiunge in provincia quota 1.714.462 presenze con un calo del 54,3%. Anche in questo caso gli italiani fanno registrare oltre 1.540.000 presenze (meno 48%), mentre le presenze straniere toccano quota 173.319 (con una perdita del 77%). Ravenna fa registrare quasi 725 mila presenze (meno 52%), Cervia quasi 890 mila presenze (meno 55%), Faenza 43 mila presenze (meno 53%) e Lugo quasi 19 mila (meno 43%).

I DATI DEL MESE DI LUGLIO

Se guardiamo i dati del solo mese di luglio, notiamo che gli ARRIVI sono stati in provincia di Ravenna 232.311 con una diminuzione rispetto al luglio 2019 di soli 15,3 punti. Ancora una volta con una netta differenza fra italiani e stranieri: il calo degli italiani è stato appena del 3,4%, quello degli stranieri del 64,4%. A Ravenna gli arrivi sono stati quasi 81.900 (meno 22,8%), a Cervia oltre 141 mila (meno 8%), a Faenza gli arrivi sono stati 3.616 (meno 44%) mentre a Lugo siamo sotto quota 2 mila (meno 28%). Cervia è la città che ha fatto registrare la performance più brillante.

I PERNOTTAMENTI a luglio riportano un dato complessivo in provincia di 1.058.760 presenze con un calo sul luglio 2019 del 32,8%. Il calo è stato del 24% fra gli italiani e del 68% fra gli stranieri. Quindi si nota come a luglio, a fronte di un forte afflusso di italiani, si sia registrata stata però una diminuzione della durata del soggiorno. A Ravenna nel mese di luglio i soggiorni sono stati pari a 413 mila unità (meno 34%), a Cervia quasi 620 mila unità (meno 31,5%), a Faenza siamo sotto le 10 mila unità (meno 41%) e a Lugo siamo a 4.700 unità (meno 19%).