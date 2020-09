Sciopero mezzi pubblici 14 settembre. UGL Autoferrotranvieri: manterremo la linea dura

In una nota inviata alla stampa, la segreteria provinciale UGL Autoferrotranvieri ha voluto confermare la piena intenzione di mantenere la linea dura nei confronti della dirigenza e direzione Start Romagna.

“Ci preme anche precisare che le riunioni citate del 10 e 11 settembre, non hanno all’ordine del giorno temi che ci indurranno a ritirare lo sciopero del 14. Comunque saremo presenti e speriamo di rimanere stupiti da dei fuori programma da parte di Start” spiega Christian Gasperoni della Segreteria Provinciale UGL FNA Ravenna

“Da molto, troppo tempo, la direzione e presidenza, seppur a seguito di incontri sindacali, prendono decisioni unilaterali e che comportano la ferma opposizione della base. Si è creato un malcontento che ha rovinato l’ambiente di lavoro in tutte le tre province romagnole ove Start opera – prosegue Gasperoni -. I lavoratori, che in questo periodo così difficile hanno comunque sempre offerto il servizio alla comunità, si vedono in cambio arrivare continuamente trattamenti di sfavore rispetto a quanto sempre applicato.

“Nessuno vuole la medaglia per aver svolto il proprio lavoro, ma almeno avere i trattamenti così come previsti e concordare come affrontare le eventuali situazioni limite che si vengono a creare durante il percorso – spiegano dall’UGL -. Il clima aziendale è fortemente compromesso. Già da inizio anno, se qualcuno ricorda, la presidenza e direzione erano in forte difficoltà a seguito della forte protesta messa in campo dai lavoratori di tutta la Romagna. Tutto poi si è mitigato, per la sola fortuna dei vertici Start, con l’arrivo del lockdown. Il malumore però è rimasto. Non solo; si è acuito, tanto da arrivare allo sciopero proprio nel primo giorno di scuola.

“UGL Autoferrotranvieri ha aperto un altro stato di agitazione con diversi atri punti di conflitto con i vertici aziendali – sottolinea Gasperoni -. Per rimediare la situazione creatasi, la presidenza e direzione dovranno dimostrare tanto a lavoratori. Pertanto, per quanto riguarda UGL Autoferrotranvieri, la situazione è recuperabile solo con un SERIO segnale di cambiamento della dirigenza nei confronti dei lavoratori”.

“Nel pregare pertanto le altre organizzazioni presenti sul territorio di non parlare (a meno che non vi siano espliciti accordi fra le OO.SS. interessate) a nome di UGL Autoferrotranvieri, aspettiamo convincenti segnali aziendali per dichiarare la vertenza risolta – conclude Gasperoni -. Siamo fortemente rammaricati per il disagio che si verrà inevitabilmente a creare all’utenza, ma spero che la città capisca che le colpe sono esclusivamente della classe dirigenziale Start, che è anni luce distante dai lavoratori, che danno un servizio alla città”.