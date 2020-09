Confcommercio Ascom Faenza organizza corsi rivolti a imprenditori e privati

La formazione è un aspetto imprescindibile per la propria crescita professionale e personale, e la Confcommercio Ascom Faenza ne è da sempre convinta, tanto da organizzare corsi di formazione nei diversi ambiti lavorativi.

Nei prossimi mesi sono stati progettati vari corsi, per supportare la crescita degli associati e non, sia sul piano personale che imprenditoriale. Corsi per tutte le esigenze. Alcuni esempi? Costruire insieme il proprio personal branding per cercare lavoro, migliorare le proprie skills nei rapporti commerciali, allestire spazi espositivi con decorazioni floreali, natalizie e materiale da riciclo.

Ovviamente molte delle proposte sono online e nel caso l’iscritto non riuscisse a partecipare non vi saranno problemi, invieremo la registrazione del corso.

Per la partecipazione ai corsi è inoltre previsto un discreto numero di posti gratuiti grazie ai finanziamenti degli enti bilaterali.

Per chi ne volesse saperne di più, vi è la possibilità di reperire informazioni sul sito www.ascomfaenza.it/formazione oppure chiamare il 0546/21355 o scrivere a formazione@ascomfaenza.it.