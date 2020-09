“Bell’Italia” compie la quinta tappa 2020 a Ravenna

Giovedì 17 Settembre 2020 “Bell’Italia” compie la sua quinta tappa del 2020 a Ravenna: un viaggio iniziato nel 2006 alla scoperta dei sapori dei prodotti tipici provenienti da tutte le regioni d’Italia. Un percorso sensoriale accolto per la quarta volta nel cuore di Ravenna. Da Giovedì 17, a domenica 20 Settembre 2020, Confesercenti e la società di organizzazione eventi Explicom accompagneranno il pubblico e gli esperti, i giornalisti e gli appassionati in un viaggio alla scoperta della cultura enogastronomica, delle tradizioni culinarie e alimentari di ogni città italiana.

La manifestazione, giunta a Ravenna quest’anno per la quinta edizione, ha l’obiettivo di promuovere la cultura enogastronomica italiana. Come? Trasformando la storica Piazza del Popolo in un “unico, grande salone del gusto”. Attraverso, degustazioni, mostre mercato e tante curiosità il pubblico diviene il protagonista di questo viaggio alla scoperta della straordinaria ricchezza che conserva la produzione agro alimentare italiana.

Negli stand si possono trovare i prodotti tipici: dai cannoli siciliani al gorgonzola dop, dal lardo di colonnata al tartufo d’alba… “Bell’Italia”, infatti, è una vera e propria mostra mercato di prodotti tipici regionali dedicata a tutti i golosi e agli amanti del prodotto tipico di qualità. I protagonisti dell’evento sono gli stessi espositori che trasformeranno il centro di Ravenna in un “Gustoso percorso” attraverso il quale scoprire il meglio delle produzioni alimentari tipiche regionali.

Quest’anno sarà inoltre ospitata la cooperativa locale Stadera, autogestita dai soci per offrire prodotti biologici, di qualità e di filiera corta con particolare attenzione alla vendita dello sfuso e dell’eliminazione della plastica a perdere, la quale promozionerà il progetto partito da alcuni mesi con un minimercato in città.