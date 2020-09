Donna e digitale per agricoltura sempre più rosa: oltre 40 imprenditrici al corso Coldiretti in Regione

“Il corso di formazione per l’imprenditoria femminile organizzato da Coldiretti Emilia Romagna è stato il primo appuntamento in rosa per riprendere l’attività associativa dopo la pausa estiva e un’occasione di aggiornamento per le operatrici agricole che oggi più che mai dovranno far fronte alle nuove sfide”. Ha commentato così Luciana Pedroni, Responsabile Coldiretti Donne Impresa Emilia Romagna il seminario web organizzato in collaborazione con INIPA e Disclose che ha come scopo la formazione e la riflessione su temi del linguaggio digitale e del web marketing per l’agrifood, settore che vede una presenza sempre più significativa delle imprenditrici agricole in aziende di tipo multifunzionale. In Emilia Romagna un terzo delle aziende agricole è condotto da donne.

Il corso di Coldiretti Emilia Romagna si è svolto ieri pomeriggio, con oltre 40 imprenditrici agricole collegate da tutta la regione ed è stata la prima tappa di una serie di incontri di formazione che toccherà tutte le regioni italiane.