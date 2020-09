Fondazione Cassa Ravenna: assegnate le borse di studio del Bando “Progetto Futuro”

Si è tenuta a Ravenna, a Palazzo dei Congressi, alla presenza del Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, di alunni, genitori e insegnanti in un clima di gioiosa partecipazione, la cerimonia di premiazione del Bando “Progetto Futuro”, per l’assegnazione di borse di studio dedicate ad alunni meritevoli frequentanti il 5^ anno della Scuola Primaria nel Comune di Ravenna, nel contesto di un programma di valorizzazione delle capacità individuali promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, dalla SECAM Srl, dall’USP, Ufficio Scolastico Territoriale di Ravenna e dalla Fondazione Golinelli di Bologna.

Oltre al Sindaco di Ravenna de Pascale, sono intervenuti alla premiazione il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Ernesto Giuseppe Alfieri, Doris Cristo, Responsabile della Formazione per l’Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale di Ravenna, il Consigliere Delegato della SECAM SrL, Romeo Tasselli (ideatore dell’iniziativa promossa in occasione dei 30 anni di attività dell’azienda che opera nel settore dei prodotti ambientali), Eugenia Ferrara, Responsabile Attività Istituzionali della Fondazione Golinelli di Bologna.

Ai giovani premiati in particolare sono state assegnate 24 borse di studio, implementando le 20 originariamente previste, da 750 euro per alunno (per complessivi € 18.000 anno), di cui 250 euro sotto forma di attività didattiche e formative già svolte a Ravenna, secondo un programma definito dai partner, condiviso con le scuole a cura della Fondazione Golinelli tramite la Società G-Lab, per la valorizzazione delle competenze in ambito metodologico, scientifico e tecnologico, per favorire la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità.

La graduatoria finale, in ordine alfabetico, degli assegnatari della borsa di studio, di seguito riportata, è stata pubblicata anche sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, www.fondazionecassaravenna.it.

BALDINI ZOE, DEPASQUALE FEDERICO, DI RUOCCO MAIRA, DIANI LIBERO, FABBRI LINDA, FANELLI MATILDE, FONTANA FLAVIA, FORNARELLI SOFIA, FRANCHINI GABRIELE, GENTILE NICOLAS, GRAZIANI GIULIA, HOLLINGWORTH ELIA, IANNARONE FLAVIO, KONCOVA DOMINIKA, LOFINO MARISOL, LOLLI FRANCESCO, LORENZETTI DIEGO, MASCELLANI MICHELE, RIDOLFI MARINA, RIVALTA VALENTINA, STRINGA NICOLO’, TUTOLO SARA, VILLA DIANA, ZANOTTI STEFANO.