Valfrutta Fresco di Faenza porta su LA7.it due prodotti del territorio

Le Specialità Valfrutta Fresco saranno tra i protagonisti della nuova stagione di Mica Pizza e Fichi digital edition in onda in esclusiva su LA7.it. Sotto i riflettori il Peperone Cornelio e la Mini Melanzana Violetta che per sei puntate, a partire dal 22 settembre, impreziosiranno le ricette realizzate dai migliori pizzaioli del panorama nazionale e internazionale. A valutare il risultato, tre giudici d’eccezione: Eleonora Cozzella, Nerina Di Nunzio e Sara De Bellis.

“La nuova edizione di Mica Pizza e Fichi sarà un viaggio fra le eccellenze alimentari italiane – spiega il Direttore Generale di Valfrutta Fresco, Stefano Soli -: un viaggio in cui non potevano mancare le nostre “Specialità”, la linea lanciata all’inizio del 2020 che raccoglie varietà innovative con elevatissime proprietà organolettiche, coltivate nei territori maggiormente vocati con grande attenzione all’impatto ambientale e alla giusta remunerazione per le aziende produttrici. Cornelio e Violetta sono prodotti buoni nel senso più ampio del termine”.

“Il peperone Cornelio – prosegue Soli – è leader sul territorio nazionale per il proprio segmento sia nella Distribuzione Moderna che nel dettaglio tradizionale grazie all’alta digeribilità che lo caratterizza. Forma allungata e leggermente curva, giallo canarino o rosso brillante: cresce nelle campagne di Ragusa ed è caratterizzato da polpa dolce, croccante, compatta e con pochi semi e da una buccia sottile che lo rende particolarmente digeribile e quindi apprezzato da tutti quei consumatori che rinunciano al gusto del peperone per la sua “pesantezza”. La Mini Melanzana Violetta, invece, viene coltivato nelle campagne della Sicilia sud orientale ed è molto versatile in cucina: non va sbucciata ed è caratterizzata da un sapore eccellente e spiccata dolcezza che la distingue dalle melanzane tradizionali. Polpa compatta e con pochi semi, si apprezza cotta al forno, in griglia e fritta (cottura che premia la sua capacità di assorbire meno olio di altre cultivar). Anche dopo la cottura, aroma e profumo rimangono persistenti, arricchendo ogni piatto in cui viene utilizzata. Entrambe le referenze saranno un ingrediente perfetto per i pizzaioli protagonisti della trasmissione”.

Primo appuntamento martedì 22 alle 9.00 con il mastro pizzaiolo Antonio Pappalardo che verrà giudicato da Sara De Bellis. I prodotti Valfrutta Fresco saranno protagonisti anche nelle puntate del 2, del 6 e del 23 ottobre, del 23 novembre e del 15 dicembre.