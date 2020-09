Il successo dei mondiali di ciclismo tra Imola e Riolo Terme è promozione per il territorio. CNA: “si continui ad investire”

I mondiali di ciclismo appena conclusi, che hanno visto Imola e Riolo Terme protagoniste della tappa di ieri, si sono rivelati un grande successo in termini di pubblico, indotto economico e visibilità per le località attraversate.

“Bene hanno fatto la Regione Emilia-Romagna, con il Presidente Stefano Bonaccini, l’Assessore Andrea Corsini, l’APT e il Sindaco di Riolo Terme Alfonso Nicolardi – dichiarano Rudi Pozzetto, Presidente della CNA di Riolo Terme, e Canzio Camuffo, Presidente della CNA della Romagna Faentina – a credere ed investire su questo evento che ha riportato tantissime presenze turistiche a Riolo Terme e mostrato al mondo il suo meraviglioso territorio. La località di Riolo e le sue strade, diventate per l’occasione un grande impianto sportivo all’aperto, sono state davvero curate al meglio dando un ottimo risultato d’immagine, oltre che utile investimento anche per i cittadini e le imprese che le utilizzano tutti i giorni”.

“La scelta di investire sul turismo sportivo, operata dalla Regione e, in questo territorio, anche da IF Imola-Faenza Turismo, ha dimostrato il grande indotto economico che può creare. Il binomio tra Imola ed il territorio Faentino, attuato in modo operativo dalla società, sta dando buoni frutti – proseguono dalla CNA faentina -. Crediamo sia necessario continuare ad investire in questa direzione per risollevare il turismo di Riolo e dare utile supporto e integrazione a tutto il territorio Faentino” concludono Pozzetto e Camuffo.