Ravenna protagonista del Buy Emilia Romagna 2020. Tre educational tour in diretta streaming con 70 operatori internazionali

Ravenna, con la ricca offerta turistica e culturale della città e del territorio provinciale, sarà al centro, dal 30 settembre al 1 ottobre, di tre educational tour in diretta streaming a cui avranno accesso 70 Tour Operator internazionali.

L’iniziativa fa parte dei 6 educational tour online nelle Destinazioni Turistiche “Emilia”, “Bologna-Modena” e “Romagna” previsti dall’edizione 2020 di Buy Emilia Romagna (29 settembre – 2 ottobre) promosso da Confcommercio Imprese per l’Italia dell’Emilia Romagna in collaborazione con APT Servizi Emilia Romagnae le Destinazioni Turistiche dell’Emilia Romagna e con il patrocinio di Comune di Bologna, Città metropolitana di Bologna, Camera di Commercio di Bologna, Aeroporto di Bologna, Eburt e Cofiter.

La Borsa del Turismo Regionale, giunta alla sua venticinquesima edizione, vuole favorire l’incontro tra l’offerta turistica emiliano romagnola e i tour operator internazionali. Presenti quest’anno 70 buyer in rappresentanza di 21 Paesi che scopriranno, grazie a una formula 100% online e interattiva, le eccellenze del territorio regionale nel corso di educational tour in diretta streaming dalla prestigiosa cornice della Cineteca di Bologna. Nel corso degli educational tour saranno mostrate video-esperienze dedicate alle eccellenze del territorio dell’Emilia Romagna, alternate a testimonianze di alcuni operatori del turismo locali. Questi ultimi, in dialogo con APT Servizi Emilia Romagna, saranno pronti a rispondere in tempo reale a tutte le domande dei buyer connessi.

Dalla prima edizione ad oggi hanno preso parte al Buy Emilia Romagna oltre 3.000 buyer internazionali e più di 2.500 operatori turistici regionali che hanno reso possibile oltre 50.000 incontri d’affari.

Dalla attività sportive ai percorsi fra borghi storici e paesaggi mozzafiato

L’esordio del territorio provinciale sarà mercoledì 30 settembre: i 70 tour operator internazionali saranno condotti in un viaggio alla scoperta delle opportunità che la costa ravennate riserva agli appassionati di sport, wellness e benessere. Riflettori puntati su Cervia, sede di gare internazionali di Triathlon e dei durissimi “Iron man”, e su Milano Marittima con il suo famoso Golf Club, località che abbinano un’ottima proposta balneare a soluzioni pensate per il turismo sportivo. Focus anche sullasuggestiva Rotta del Sale, il percorso pensato per gli amanti della bicicletta “offroad” che congiunge Cervia a Venezia.

Nella seconda sessione della giornata, i buyer internazionali saranno accompagnati alla scoperta dei percorsi tra storia, natura e cultura che il territorio può offrire tanto agli amanti del trekking quanto al turista interessato all’arte e alle tradizioni. Agli appassionati del mondo della bicicletta sarà riservato l’approfondimento delle diverse opportunità di scoperta del territorio pedalando su due ruote, con particolare attenzione alle proposte dell’area di Faenza e Brisighella. Proprio Faenza, invece, sarà protagonista di un focus dedicato all’arte ceramica, dalle botteghe tradizionali, luoghi di eccellenza famosi in tutto il mondo e ricchi di fascino e suggestioni, al MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche. Non mancheranno, naturalmente, gli approfondimenti sui borghi più suggestivi del territorio della Bassa Romagna, da Bagnacavallo a Bagnara, a Lugo.

Dai siti Unesco ai percorsi danteschi

Nella sessione di giovedì 1 ottobre saranno l’arte e la cultura a essere protagoniste: l’educational tour online sarà infatti dedicato alla scoperta dei siti riconosciuti dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”, dalla Basilica di San Vitale al Mausoleo di Galla Placidia, dai Battisteri degli Ariani e degli Ortodossi alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo e in Classe, dalla Cappella Arcivescovile al Mausoleo di Teodorico. Non mancheranno i riferimenti alla tradizione musiva ancora oggi viva e diffusa nel territorio grazie a sapienti artigiani e, naturalmente, un approfondimento allo stretto rapporto fra Dante Alighieri e Ravenna (dove soggiornò dal 1318) nell’anno del 700esimo anniversario della morte del Sommo Poeta.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.buyemiliaromagna.it