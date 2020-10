Lugo. Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte partecipano a “RisuonaItalia”

L’1 ottobre, in occasione della Giornata Europea delle Fondazioni, anche la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo ha partecipato a “RisuonaItalia. Tante piazze, una sola comunità”. Un concerto simultaneo di orchestre giovanili, che in 50 città italiane, alle ore 11, hanno eseguito l’inno alla Gioia di Ludwig Van Beethoven, inno ufficiale della Unione Europea.

L’iniziativa, organizzata da ACRI – Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio con la media partnership di TGR Rai, è stata realizzata in collaborazione con le Fondazioni di origine bancaria associate che, in occasione di questa ricorrenza, hanno inteso lanciare un’esortazione a ripartire tutti insieme all’insegna della solidarietà e dello spirito di comunità, iniziando proprio con l’esibizione delle giovani generazioni.

La Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo ha colto questo invito in collaborazione con l’Orchestra Gherardi della Scuola Secondaria Gherardi di Lugo, che ha partecipato a questa catena musicale facendo risuonare, precisamente alle 11 del primo ottobre, le note dell’Inno alla Gioia.