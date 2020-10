Pericolo Cinghiali sulla San Vitale. Coldiretti Ravenna: danni nei campi tra Russi, Bagnacavallo e Lugo

Negli ultimi giorni è stata segnalata anche in pianura la presenza di cinghiali. A dare l’allarme è Coldiretti Ravenna, sottolineando che i raccolti (e il reddito) dei produttori agricoli della Bassa Romagna è messo a rischio dal passaggio dei selvatici. Come denunciano diversi agricoltori i cui campi si estendono a fianco della trafficatissima provinciale San Vitale, tra Lugo, Bagnacavallo e Russi.

“La presenza degli ungulati, che probabilmente sono scesi dalle colline seguendo i corsi d’acqua raggiungendo l’entroterra in cerca di cibo, non è solo un pericolo per le coltivazioni, ma anche per la sicurezza sulle strade. Proprio pochi giorni fa, lungo l’A26, è avvenuto un gravissimo incidente provocato dalla presenza di due cinghiali sul manto stradale. Lo schianto è costato la vita a due giovani di 32 e 39 anni” spiega Coldiretti.

“In Italia sono circa diecimila gli incidenti stradali causati ogni anno da animali selvatici – prosegue la Coldiretti – con i cinghiali che sempre più spesso si spingono nei centri abitati. Oltre otto italiani su 10 (81%) – secondo un’indagine Coldiretti/Ixé – pensano che l’emergenza cinghiali vada affrontata incaricando personale specializzato per ridurne il numero. Il 69% degli italiani ritiene che siano troppo numerosi mentre c’è addirittura un 75% che li considera un serio problema per le coltivazioni e per l’equilibrio ambientale”.

“La proliferazione senza freni dei cinghiali – conclude la Coldiretti – sta mettendo anche a rischio l’equilibrio ambientale di vasti ecosistemi territoriali. Coldiretti Ravenna, come più volte ribadito, “ritiene indispensabile l’entrata in vigore del nuovo piano faunistico, “strumento fondamentale per tutelare il reddito agricolo e garantire la sicurezza stradale e pubblica ”.