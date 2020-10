Il marchio Scala di Deco Industrie di Bagnacavallo sulla manica della maglia da gara del Bologna FC 1909

Scala accompagnerà il Bologna Fc 1909 nella stagione calcistica 2020-21 in qualità di Sleeve sponsor. Marchio italiano fondato nel 1890, appartenente al Gruppo Deco Industrie – azienda leader nella progettazione, produzione e confezionamento di prodotti alimentari, della cura della casa e della persona – è sinonimo di eccellenza nei prodotti per la detergenza domestica e il suo logo campeggerà sulla manica della maglia da gara dei rossoblù.

Scala non sarà l’unico marchio del Gruppo Deco Industrie che si affiancherà al Bologna per tutta la stagione: anche Loriana, azienda alimentare creata negli anni Settanta a Forlì che oggi sforna oltre 20 milioni di piadine all’anno, sarà presente per l’intero campionato sulle strutture a bordo campo e i led-wall dello stadio Dall’Ara.

“Da sempre Deco Industrie sostiene lo sport a livello locale, perché in esso rivede la stessa passione e dedizione che riponiamo nel nostro lavoro, incarnando entrambi, in maniera diversa, lo scopo di migliorare il benessere delle persone, siano essi sportivi, tifosi o consumatori. Quest’anno abbiamo voluto fortemente rafforzare questo impegno, associando la nostra realtà a quella del Bologna Fc – afferma Francesco Canè, Amministratore Delegato di Deco Industrie – perché nei Rossoblù riconosciamo i nostri stessi ideali: siamo entrambi una realtà solida, ben radicata e riconosciuta nel territorio di riferimento, abbiamo lo sguardo rivolto verso il futuro con alle spalle un passato che ci rende orgogliosi e, cosa più importante, entrambi siamo percepiti dai nostri clienti e dai tifosi come qualcuno di famiglia”.

Deco Industrie – nata nel 1951 nel settore della detergenza per poi ampliarsi nel 1995 al settore alimentare – nei cinque stabilimenti dislocati in Emilia-Romagna a Bagnacavallo (RA), San Michele (RA), Forlì (FC), Bondeno (FE) e Imola (BO) progetta, realizza e confeziona detergenti per la cura della casa e della persona e prodotti da forno, dolci e salati.