Cambio nella segreteria di Cisl Romagna: Linda Braschi subentra a Paola Taddei

Martedì 6 ottobre si è svolto presso la fiera di Cesena il Consiglio generale della CISL Romagna, il primo incontro in presenza dopo tanti mesi. È stato il momento per fare il punto sul periodo del lock-down e sulle tante sfide da affrontare nei prossimi mesi, ma è stato anche è stata l’occasione per eleggere il nuovo componente di segreteria in seguito al pensionamento di Paola Taddei.

Alla presenza di Luigi Sbarra, segretario nazionale CISL e di Filippo Pieri Segretario generale della CISL regionale, si è svolto martedì il Consiglio generale della CISL Romagna. Francesco Marinelli, Segretario generale della CISL Romagna durante la sua relazione introduttiva, ha espresso a nome di tutta la CISL romagnola sentimento di vera gratitudine a Paola Taddei poiché “ha rappresentato per la CISL Romagna un punto di riferimento importante, una dirigente capace, oltre che una persona leale e disponibile”.

A prendere il testimone di Paola Taddei nella Segreteria della CISL Romagna insieme al Segretario generale Francesco Marinelli e al Segretario Roberto Baroncelli, è stata eletta Linda Braschi, già nella Segreteria della FIRST CISL Romagna, categoria dei bancari della CISL. “Abbiamo davanti un periodo complesso – sottolinea Marinelli – ma a Linda dico che continueremo a fare ciò che abbiamo fatto in questi mesi ovvero a lavorare in squadra con la segreteria, lo staff e l’intera organizzazione, mettendo in campo il massimo della sinergia con la consapevolezza che questo ci permetterà di affrontare con determinazione e risultati le sfide che ci aspettano”.

PAOLA TADDEI – Paola Taddei, iscritta alla CISL dal 1984, è stata Segretaria generale della Fisascat riminese, la categoria dei lavoratori del turismo e del commercio, poi eletta Segretaria generale della CISL di Rimini. Ha avuto l’incarico di coordinamento delle politiche sociali nella CISL regionale e nel 2004 è stata nominata vice coordinatrice del CSI, Consigli sindacali Interregionali di rappresentanza dei lavoratori frontalieri e consigliera supplente del CESE, comitato economico sociale europeo. Nel 2005 nominata responsabile del Coordinamento femminile regionale CISL e dal 2016 è componente della Segreteria della neonata CISL Romagna, che unisce tutte le strutture Cisl da Cattolica a Casalborsetti.

LINDA BRASCHI – Linda Braschi, anch’essa riminese, è stata a partire dal 2010 Rappresentante Aziendale Sindacale nella Banca di Rimini, dal 2016 RSA di Rimini Banca, mentre dal 2019 RSA di Riviera Banca. Dal 2013 fino al 2017 Coordinatrice delle BCC della Romagna ed in seguito componente di Segreteria della FIRST CISL Romagna.