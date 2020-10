Ravenna. Comandante Polizia locale Giacomini riceve in udienza presidente Tchienga (Terzo Mondo onlus)

Il 15 ottobre alle 11:30, al Comando della polizia locale di Ravenna, il presidente dell’associazione di volontariato “Il Terzo Mondo” onlus, Charles Tchameni Tchienga è stato ricevuto in udienza dal comandante della Polizia locale Andrea Giacomini. I due hanno parlato di integrazione e di cooperazione fra le istituzioni, in particolare fra la polizia municipale, la onlus Il Terzo Mondo e la comunità dei migranti e non solo, al fine di garantire maggiore sicurezza, rispetto e coesione fra le varie comunità.

“È stato un incontro all’insegna dell’amicizia, della cordialità e del lavoro davvero proficuo per entrambi, un modo per testimoniare il riavvicinamento delle istituzioni (in particolare della Polizia locale di Ravenna) alla cittadinanza” ha dichiarato il presidente dell’associazione di volontariato Il Terzo Mondo onlus Charles Tchameni Tchienga.