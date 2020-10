I “Mesi del Commercio” di Confesercenti sono “plastic free”: presentata la borraccia che accompagna tutte le iniziative

Da 19 anni Confesercenti Provinciale di Ravenna organizza “I Mesi del Commercio”, un ricco calendario di appuntamenti rivolti alle aziende con iniziative di informazione, assistenza, formazione e supporto alle piccole e medie imprese, per affrontare al meglio i mercati e il rapporto con la clientela, ma anche per un aggiornamento sui nuovi adempimenti che riguardano le imprese e le opportunità nell’e-commerce.

Nel sito confesercentiravenna.it l’elenco completo degli appuntamenti in una pagina dedicata, con tutte le locandine e le modalità di accesso agli eventi in presenza o in webinar. Filo conduttore che guida simbolicamente tutte le iniziative è la campagna “plastic free”, attraverso la consegna di una borraccia termica riutilizzabile ai partecipanti ai vari convegni.

La borraccia è stata presentata in occasione di un incontro con l’Assessore all’ambiente del Comune di Ravenna, Gianandrea Baroncini, e sarà distribuita a tutti i dipendenti dell’Associazione. Il percorso “plastic free” proseguirà nei prossimi mesi, con iniziative rivolte ai Soci, in particolare ai pubblici esercizi.