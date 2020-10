Il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri di Ravenna De Donno in visita a Confcommercio

Il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri di Ravenna Marco De Donno ha incontrato il Presidente e il Direttore di Confcommercio provincia di Ravenna, Mauro Mambelli e Giorgio Guberti. Nel cordiale incontro, presso la sede di Confcommercio Ravenna, sono stati trattati vari temi, a partire dall’emergenza Covid-19, della sicurezza, dell’ordine pubblico, della legalità nella città, nei lidi e nel forese.

E’ stata ribadita la massima disponibilità e collaborazione da parte di Confcommercio Ravenna all’azione del Comando dei Carabinieri di Ravenna, in particolare come opera di prevenzione per stroncare sul nascere eventuali atti delinquenziali. Mambelli e Guberti hanno ribadito la piena fiducia dell’Associazione nell’operato delle forze dell’ordine che ogni giorno svolgono un’azione incisiva per la sicurezza dei cittadini e un forte attaccamento al dovere.

I temi della legalità sono centrali per le categorie del turismo e del commercio che sono le più esposte al rischio di furti e rapine ed è necessario adottare un’azione di prevenzione che consenta loro di svolgere l’attività in piena sicurezza, a maggior ragione in questo periodo di emergenza sanitaria. La già ottima collaborazione con il Comando provinciale dei Carabinieri di Ravenna “continuerà in un’ottica di maggior fiducia grazie alla sensibilità e all’attenzione che il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ravenna De Donno ha dimostrato nei confronti delle problematiche che riguardano il nostro mondo”.