Fintech: La Cassa di Ravenna ha adottato l’innovativa tecnologia Blockchain

La Cassa di Ravenna S.p.A., aderendo al progetto “Spunta” promosso dall’Abi, è tra le prime 100 banche in Italia ad adottare l’innovativa tecnologia Blockchain. La Blockchain, letteralmente “catena di blocchi”, permette che un grande database possa essere ripartito e distribuito su più nodi, ossia su più macchine collegate tra loro. Ciò consente la digitalizzazione, decentralizzazione, tracciabilità e verificabilità dei trasferimenti, la immutabilità dei dati.

Il progetto promosso dall’Abi e coordinato da Abi Lab, il Centro di ricerca e innovazione per la banca promosso dall’Associazione bancaria italiana, è una vera e propria “autostrada tecnologica”, che gestisce questo processo interbancario che è stato spostato da una modalità tradizionale, con scambi di telefonate e messaggi, ad una tecnologia che rende veloci e facilmente gestibili le informazioni ed i dati che le banche italiane si scambiano per regolare i conti reciproci, una grande spinta alla digitalizzazione del sistema che in futuro potrà ospitare anche altre applicazioni.

La Cassa di Ravenna sviluppa anche attraverso queste scelte l’attenzione per il continuo ammodernamento delle apparecchiature tecnologiche e l’attitudine all’innovazione e all’aggiornamento delle conoscenze e della cultura aziendale e professionale, con l’attenzione scrupolosa all’economia reale, alle famiglie e alle imprese.