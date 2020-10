Export via mare: anche il porto di Ravenna tra siti portuali resi maggiormente competitivi in futuro

Anche il porto di Ravenna beneficerà di interventi volti alla razionalizzazione e alla digitalizzazione di servizi indispensabili alla vita dei porti grazie all’attivazione di Protocolli d’Intesa per l’attivazione di Tavoli Tecnici Permanenti. Nella mattina del 20 ottobre infatti, nell’ambito della suggestiva cornice di Palazzo Mercanzia, sede della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, il Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centro Settentrionale, Daniele Rossi e il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale, Rodolfo Giampieri, hanno siglato i Protocolli d’Intesa per l’attivazione di Tavoli Tecnici Permanenti. I Protocolli hanno entrambi l’obiettivo ambizioso di rilanciare la competitività del sistema portuale e logistico del Mar Adriatico Centro Settentrionale e Centrale e di facilitare il lavoro di imprese e operatori del settore attraverso nuove semplificazioni e utilizzo di tecnologie avanzate. I Protocolli si inseriscono in un più ampio piano di ammodernamento logistico e operativo, piano volto a rendere più fluide e più sicure le movimentazioni nel porto e a migliorare le sinergie tra le entità pubbliche e private che vi operano, a salvaguardia degli interessi dello Stato, dei cittadini e degli imprenditori.

Come affermato da Minenna, Direttore Generale ADM: “Stiamo contribuendo – a Ravenna, Ancona e Ortona, così come in altri importanti siti portuali del Paese – alla razionalizzazione e alla digitalizzazione di servizi indispensabili alla vita dei porti. Contiamo così di sostenere e promuovere prima d’ogni altra cosa l’export via mare, ossigeno per l’economia del Paese. Abbiamo gli strumenti per essere altamente competitivi e i porti devono essere il centro dello sviluppo del Paese attraverso le autostrade del mare.”

Il Presidente AdSP Mar Adriatico Centro Settentrionale, Daniele Rossi, ha dichiarato: “Dobbiamo seguire la forte spinta alla digitalizzazione che il mercato richiede ed attuarla nelle procedure doganali significa pensare ad un porto moderno, efficiente e competitivo. Ringrazio ancora il Direttore Minenna che sta lavorando con impegno affinchè i porti possano svolgere appieno il proprio ruolo, contribuendo così alla ripresa del sistema produttivo del Paese”.

A sua volta il Presidente AdSP Mar Adriatico Centrale, Rodolfo Giampieri, ha affermato: “Sicurezza e velocità dei controlli sono gli obiettivi della logistica del futuro. Questo accordo dà concretezza a questa necessità e soprattutto rafforza il principio di sistema di Autorità in quanto unisce i porti marchigiani e abruzzesi nell’innovazione e nella digitalizzazione consentendo di valorizzarne le rispettive vocazioni”.