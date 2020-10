REM 2020. Ultimo incontro on line su transizione energetica post pandemia e presentazione OMC2021

Domani giovedì 22 ottobre 2020 (h 15-16.30) è in programma il quarto e ultimo appuntamento online promosso da REM 2020. In conclusione dei lavori, Monica Spada, Chair OMC 2021, presenterà l’edizione in programma dal 25 al 27 maggio 2021. Ai tre precedenti incontri online si sono collegati un migliaio di esperti, tecnici, studiosi.

Il tema che verrà sviluppato domani si intitola ‘Energy Transition post Pandemic and looking ahead’

Coordina Davide Tabarelli, chairman Nomisma Energia, intervengono Alessandro Lanza (Executive Director FEEM), Grammenos Mastrojeni (Union for the Mediterranean – Deputy Secretary General for Energy and Climate), Massimo Mondazzi (Eni Energy Evolution – Director General), Luca D’Agnese (CDP – Director Energy and Digital ), Filomena Maggino (Presidente della Cabina di regia Benessere Italia presso la Presidenza del Consiglio).

Le conclusioni dell’incontro e la presentazione di OMC 2021, dedicato al “Rethinking Energy together: alliances for a sustainable energy future”, saranno affidate a Monica Spada (Eni), Chair OMC 2021.

Per quanto riguarda l’evento di domani – conclusione di Rem 2020 e presentazione della prossima edizione OMC 2021 di seguito i link per collegarsi e iscriversi

