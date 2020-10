Finanza innovativa ai tempi del Covid: terzo appuntamento online per il progetto DARE

L’emergenza Covid e il ruolo delle istituzioni finanziarie è il titolo del terzo appuntamento online del progetto DARE con la finanza innovativa, previsto sul canale Facebook del progetto il 22 ottobre alle 16.30. I temi che saranno approfonditi dagli esperti in diretta sono “Quali cambiamenti strutturali sta facendo emergere la situazione dettata dall’emergenza Covid”, “Quali strategie hanno messo in atto le istituzioni finanziarie tradizionali e gli attori emergenti per far fronte alla richiesta crescente di liquidità?”, Quali opportunità sono e saranno disponibili?: intervengono Stefania Barbato (Fintech Disctrict), Carlo Allevi (WeAreStarting) e Mattia Silvestrin (Investinit).

L’evento è organizzato nel quadro dell’#ottobreedufin2020 in collaborazione con @ITAedufin e @arteremiliaromagna. Il Progetto DARE ha inserito la finanza innovativa tra gli elementi strategici per raggiungere l’obiettivo di avviare un processo di rigenerazione urbana nella Darsena di Ravenna basato sull’uso consapevole degli strumenti digitali e sul coinvolgimento fattivo della cittadinanza. Del resto, trasformare idee in progetti di rigenerazione urbana passa anche da qui.