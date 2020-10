Ravenna, nuovo logo e nuovo corso per le Profumerie Sabbioni, un’azienda in espansione

In questo complicato, difficile, a tratti tragico 2020, non tutto va male. C’è anche chi cresce e guarda al futuro con ottimismo. È il caso di Profumerie Sabbioni storica azienda del territorio con molti negozi in Romagna e una presenza nel mondo E-Commerce, che vede Sabbioni.it fra i player del mercato nel mondo Profumerie Selettive online (nel 2020 è stata nominata anche Insegna Web dell’Anno – categoria Profumerie). “Nel 2021 si confermerà la crescita degli investimenti – afferma il Direttore Generale Maurizio Sabbioni, in strutture, logistica, marketing e organico. Prevediamo di chiudere l’anno 2020 in positivo. Il Covid e i negozi chiusi per due mesi hanno messo a dura prova l’azienda, ma grazie alle vendite online sono state coperte le perdite senza licenziamenti o ricollocamenti. Tutto il personale è completamente rientrato dalla Cassa Integrazione a pieno regime e ora l’azienda è in espansione.”

L’anno prossimo la sede storica di Uffici e Logistica verrà spostata in un nuovo quartier generale sempre a Ravenna, che sarà in grado di ospitare tutti i dipendenti e una rinnovata logistica, recuperando efficienza e tempi di risposta, dice Sabbioni. L’E-Commerce in fortissima espansione e l’apertura di nuovi punti vendita richiedevano, infatti, una sede più grande. L’inaugurazione avverrà nel secondo semestre 2021.

Sabbioni investirà anche in Marketing&Comunicazione, un marketing che vedrà piano piano le Profumerie rinnovarsi “per andare incontro al cliente che cambia, alle sue esigenze e ai suoi bisogni. Si investirà in servizi negozio, come il Beauty to Go, la possibilità di ritirare l’ordine online direttamente sul punto vendita, ora disponibile solo in un Punto Vendita di Ravenna, sarà esteso in tutta la rete. Il Customer Care sarà potenziato, offrendo a tutti gli utenti un’assistenza più completa, compresa la possibilità di ordinare i propri prodotti preferiti via telefono, Whatsapp o E-Mail, ricevendoli a casa o in negozio.”

Il percorso di rinnovamento coinvolgerà anche la strategia aziendale e il personale, con l’inserimento di giovani talenti in azienda, grazie al programma Sabbioni Academy. Nel 2020, sono già state confermate tre assunzioni in aree strategiche e altre avverranno nel prossimo triennio.

Questo processo di rinnovamento ha coinvolto anche il logo Sabbioni “che si svuota della parola profumerie per riempire di significato proprio la storica insegna. – dice Maurizio Sabbioni – Sabbioni vuole essere per tutti i clienti e dipendenti il luogo dove trovare la propria visione di bellezza. Un concetto ampio di bellezza che coinvolge la serenità di realizzare i propri sogni, il proprio io e sentirsi sicuri di sé stessi. Il logo si rinnova per andare incontro al futuro, con uno stile contemporaneo in perfetto equilibrio fra passato e presente. Vuole rispecchiare infatti l’anima energica che contraddistingue la nostra azienda in grado di attuare processi sempre nuovi di trasformazione creativa.”