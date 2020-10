Si riunisce la commissione consiliare su adesione del Comune di Ravenna all’Agenzia per l’Energia e lo sviluppo sostenibile AESS

La commissione consiliare n. 1 “Affari istituzionali, partecipazione e sicurezza”, presieduta da Samantha Tardi, è convocata in modalità telematica di videoconferenza, sia da remoto che in presenza, presso la sala del Consiglio comunale, piazza del Popolo 1, per il giorno lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 15.00 per discutere il seguente odg: esame delibera 204/2020 adesione del Comune di Ravenna all’Agenzia per l’Energia e lo sviluppo sostenibile AESS.