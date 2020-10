Faenza. Il Sindaco Isola su DPCM: “al lavoro per confrontarci con soggetti coinvolti. In attesa di ulteriori chiarimenti governativi”

Il Sindaco di Faenza Massimo Isola è intervenuto ieri, 26 ottobre, sul dibattito in merito al DPCM firmato dal premier Conte il 24 ottobre, che prevede l’ulteriore stretta su palestre, piscine e orari di pub, ristoranti e bar.

“Siamo e saremo al lavoro per confrontarci con i soggetti coinvolti e studiare l’applicazione delle nuove norme – ha assicurato Isola -.⁣ Ciò nonostante ho deciso per ora di non entrare nel merito dei singoli provvedimenti che chiunque può trovare riassunti su ogni sito di informazione” .⁣

⁣

“Vista la delicatezza del momento e l’esperienza che ci ha abituato ad attendere fin dalle prossime ore note, circolari e ulteriori chiarimenti governativi, occorre evitare interpretazioni non confermate e inutili fraintendimenti. ⁣Basti ricordare quanto successo la settimana scorsa sull’ingresso posticipato alle 9 per le scuole superiori – conclude – Prendiamoci il tempo necessario, in cambio di informazioni certe e verificate”.