Covid: Cia-Agricoltori Italiani rilancia le consegne di cibo fresco e sano a domicilio

Cia-Agricoltori Italiani rilancia le consegne di cibo fresco e sano a domicilio. Carne, latte, frutta, verdura, olio, vino, pasta e tanto altro, ma anche piatti tipici preparati dagli Agrichef, con un semplice click dalle aziende agricole alle tavole degli italiani, grazie al portale di Cia. E’ quanto comunica Cia-Agricoltori, informando che sono oltre venti le aziende Cia della provincia di Ravenna, pronte a rifornire i cittadini di prodotti della terra e piatti tipici, offrendo massimo supporto ad anziani e persone in isolamento

Il sito https://iprodottidalcampoallatavola.cia.it/ , consente a tutti, restando a casa, di acquistare e consumare, ogni giorno, i prodotti freschi della terra, ma anche prelibatezze e piatti della tradizione, con la garanzia di qualità assicurata dagli uomini e dalle donne di Cia.

Bastano pochi secondi per individuare la regione e la provincia d’interesse, l’azienda più vicina e scegliere le materie prime di stagione o i prodotti, che gli agricoltori consegneranno a domicilio nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dal governo per cercare di contenere la diffusione del Coronavirus. Questo il link per la provincia di Ravenna https://iprodottidalcampoallatavola.cia.it/home-page/emilia-romagna/ravenna

Infine, per garantire i consumatori ed evitare le truffe, al momento dell’acquisto, sarà consegnata una parola d’ordine da utilizzare al ricevimento della spesa.

Cia-Agricoltori Italiani offre questo servizio grazie alla collaborazione delle sue associazioni: al femminile (Donne in Campo), giovani (Agia), pensionati (Anp), per la vendita diretta (la Spesa in Campagna) e agrituristica (Turismo Verde).

“Rinnoviamo il nostro impegno nel fornire un servizio utile a cittadini e agricoltori, con particolare attenzione ai più fragili e a rischio, come gli anziani e le persone in isolamento – sottolinea Danilo Misirocchi, presidente di Cia Romagna – Confermiamo così, anche alle famiglie italiane, il senso di responsabilità e la dedizione dei produttori agricoli di Cia”.